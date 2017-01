Eurolega: Barcellona indomabile, Milano crolla ancora

23 dicembre 2016

Ennesima serata da dimenticare per Milano in Eurolega. I ragazzi di Repesa subiscono la decima sconfitta in questo avvio di torneo (la settima consecutiva) perdendo 89-75 al Palau Blaugrana contro il Barcellona. Il cammino nella massima competizione continentale sembra ormai segnato per l'Olimpia mentre la panchina del coach croato appare sempre più in bilico. Tra le fila di Milano si salva solo Rakim Sanders che segna 27 punti.