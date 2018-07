Eurolega: al Fenerbache non basta super Melli, il Real conquista la decima

20 maggio 2018

Sicuramente la finale che tutti attendevano: il Real Madrid a caccia della decima vittoria, il Fenerbahce “italiano” con Datome e Melli che insegue uno storico bis. In avvio meglio i turchi campioni in carica che a Belgrado sembrano di casa visto l’enorme rumore che fanno i sostenitori al seguito. In quest’atmosfera è più che giustificata una partenza diesel del Real che scivola a -5 quando Duverioglu infila il canestro dell’11-6. I blancos però non ci mettono molto ad entrare in partita e ad annullare il piccolo vantaggio del Fenerbahce. La rimonta si completa con la tripla del sorpasso di Llull (18-15) e poco dopo, un’altra bomba dalla distanza di Randolph, manda le squadre al primo intervallo sul 21-17 Real. Gli spagnoli provano l’allungo in avvio di secondo periodo (25-17), ma a questo punto della gara sale in cattedra super Melli che segna i canestri del -3 (27-24) e del -1 (29-28). L’italiano è incontenibile e il suo Fener arriva all’intervallo lungo in vantaggio grazie ai due liberi di Wanamaker (secondo miglior marcatore turco a fine gara con 14 punti) che fissano il punteggio sul 38-40. Nel terzo quarto il Real entra in campo con un altro piglio e di fatto è qui che i madrileni costruiscono il vantaggio decisivo: tutto comincia con la tripla del 43-40 che accende Causeur, grande protagonista nella fase più delicata della gara con 12 punti (su 25 di squadra) che portano gli spagnoli all’ultimo riposo sul +8 (63-55). A questo punto l’inerzia sembra tutta dalla parte di Doncic e compagni, ma guai a scommettere contro una squadra di Obradovic: nel quarto periodo Melli corona la sua spettacolare gara con 12 punti, Wanamaker e Datome (6 punti) segnano canestri pesanti e la tripla di Muhammed vale il -3 (81-78) a poco meno di un minuto dalla fine. A chiudere i conti, prima dei liberi della staffa di Causeur, ci pensa quindi Thompkins che segna sul rimbalzo in attacco catturato dopo due tiri liberi sbagliati da Carroll. E’ qui che il Fener si inchina e comincia la festa del Real.