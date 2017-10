Euro-basket, Messina: "Markkanen è gia pronto per l'NBA" Il ct individua il pericolo numero uno della Finlandia, avversaria negli ottavi di finale

8 settembre 2017

Ettore Messina e l'Italbasket sono pronti ad affrontare la Finlandia negli ottavi di finale di Eurobasket a Istanbul, oggi alle 17,45. Il ct presenta la sfida e non può non parlare di Lauri Markkanen, 20 anni, prossimo giocatore dei Chicago Bulls: "E' un fenomeno, è già pronto per l'NBA". Più di 22 punti di media a partita uscendo dalla fase a gironi, è lui la stella dei finlandesi e l'uomo da tenere più sotto controllo per gli Azzurri.

Messina poi illustra le caratteristiche della Finlandia: "Corrono molto con i lunghi, quindi bisognerà fare attenzione al bilanciamento difensivo. Tirano tanto da tre come noi, chi riuscirà a limitare l'altra squadra da questo punto di vista avrà buone possibilità di vincere. Ci sarà da sudare molto in ogni caso". Anche il capitano della Nazionale Gigi Datome respinge il ruolo di favorita per l'Italia: "Non mi interessa, noi pensiamo solo a giocare".

Il ct parla poi del momento dei suoi azzurri: "I ragazzi esperti hanno un buon controllo sulla squadra e sono seguiti dai più giovani. Ci sono gerarchie chiare e io torno a ribadire che sono molto contento di allenare questi atleti e di poter lavorare con tutto lo staff azzurro. Un elogio a Roberto Brunamonti, che mi sopporta da tanti anni e sta facendo un lavoro enorme con tutti i giocatori. L'importante ora è che tutti abbiano idea di cosa fare per vincere questa partita contro la Finlandia. Fino a questo momento la gara contro la Germania è stata l'unica in cui abbiamo perso il controllo emotivo. Dovremo essere sereni nel dire che si può vincere ma anche perdere. I ragazzi ci stanno provando tutti, da Belinelli che ha preso bene il fatto di dover essere d'esempio e inventare ogni tanto qualcosa fuori dagli schermi, a Baldi Rossi che nei minuti in cui è stato in campo ha dato sempre una mano".

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X