Dramma Lamar Odom: trovato in fin di vita in un bordello

14 ottobre 2015

Dramma per Lamar Odom : il 35enne statunitense ex stella dell' Nba è stato trovato privo di sensi in un bordello del Nevada. Trasportato in ospedale, è ricoverato in condizioni critiche. A ritrovare Odom è stato il proprietario del love ranch: secondo il suo racconto, Odom avrebbe preso possesso della camera sabato e si sarebbe sentito male martedì. Al suo fianco in ospedale ci sarebbe anche la ex moglie Khloe Kardashian.

Sulle condizioni dell’ex giocatore dei Los Angeles Lakers e dei Dallas Mavericks c’è il massimo riserbo ma, stando a quanto riferito dal Rev. Jesse Jackson, l'ex giocatore sarebbe attaccato ai respiratori. Al momento però manca ancora un bollettino medico ufficiale. Nella suite di Odom, al momento del ritrovamento, sono state ritrovate alcune pastiglie di un tipo particolare di Viagra alle erbe e una bottiglia di cognac. Durante il suo soggiorno al love ranch, sempre secondo quanto riferito dal proprietario, Odom avrebbe ricevuto la visita di due donne e “sembrava felice”.

I soccorsi, allertati dallo stesso proprietario del bordello, sono intervenuti sul posto e hanno cercato di caricare Odom a bordo dell’elicottero ma, a causa della sua statura, l’operazione si è resa impossibile: l’ex atleta è stato così trasportato al Desert View Hospital a bordo di un’ambulanza. Uno dei primi a correre in ospedale per accertarsi delle sue condizioni è stato Kobe Bryant, suo ex compagno di squadra ai tempi dei Lakers.



REV. JESSE JACKSON: "SEGNALI POSITIVI"

In attesa di un bollettino ufficiale del Sunrise Hospital di Las Vegas, ospedale in cui è ricoverato Lamar Odom, è il Reverendo Jesse Jackson, amico del giocatore da diversi anni, a dare qualche aggiornamento sulla situazione dell'ex cestista. "Non posso dire se le sue condizioni si siano stabilizzate o meno, a me sembrano ancora critiche - ha spiegato -. Sembra però che ci sia qualche segnale positivo, di sicuro i dottori pensavo che sia in condizioni migliori rispetto a ieri".