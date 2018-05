Draft Nba, la lotteria bacia i Suns: a Phoenix la prima scelta

16 maggio 2018

Saranno i Suns a chiamare per primi al Draft 2018 (22 giugno): la lotteria ha stabilito che la prima scelta andrà a Phoenix. Deluse Dallas e Memphis, che si aspettavano una posizione nelle prime tre e invece scivolano giù dal podio. La Draft Lottery, a Chicago, ha stabilito l’ordine con cui le squadre sceglieranno i rookie per la prossima stagione: i Kings chiameranno per secondi, gli Hawks per terzi, Grizzlies per quarti e Mavericks per quinti.