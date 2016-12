Dennis Rodman contromano in autostrada: rischia 2 anni di carcere

22 novembre 2016

Dennis Rodman e la sua propensione per i guai. L’ex cestista rischia 2 anni di carcere per aver guidato in contromano , causando anche un incidente, su un autostrada della California. L'episodio è avvenuto lo scorso 20 luglio , anche se Rodman sarà giudicato formalmente il 20 gennaio 2017. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'ex compagno di Jordan si sarebbe dileguato senza prestare soccorso.

Il 55enne, ex campione Nba con i Chicago Bulls, non ne vuole proprio sapere di avere una vita tranquilla. Chissà per quale motivo in quella mattina di luglio viaggiava a tutta velocità in contromano sulla Interstatale 5 di Santa Ana. E per poco non la combinava ancor più grossa, visto che un'auto, pur di evitare un frontale, è finita fuori strada. Era meglio quando prendeva rimbalzi con capelli multicolore, anche perché adesso The Worm rischia grosso.