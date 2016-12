DeAndre Jordan, incredibile dietrofront: torna ai Clippers

9 luglio 2015

Forse un colpo di scena così grande non era mai successo nella storia dell'Nba: DeAndre Jordan si rimangia l'accordo che aveva con i Dallas Mavericks e ri-firma con i Los Angeles Clippers. Per il centro un mega contratto quadriennale da 88 milioni di dollari. Per convincere Jordan a tornare sui suoi passi è partita una vera e propria delegazione da Los Angeles: Chris Paul, JJ Redick, Blake Griffin e Paul Pierce assieme al proprietario Steve Balmer sono volati a Houston, raggiungendo DeAndre nella propria abitazione. Lì lo hanno convinto in un lampo a firmare con i Clippers. Nel frattempo, un furioso Mark Cuban, proprietario dei Dallas Mavericks, ha provato invano a contattare Jordan, che si è negato. Sembra che Cuban in persona si aggirasse in auto a Houston alla ricerca dell'abitazione del centro. Niente da fare: DeAndre aveva già firmato per i Clippers.