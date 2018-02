Da perdente a leggenda: Michael Jordan dai 5 ai 55 anni

17 febbraio 2018

Ai tempi della High School è stato escluso dalla prima squadra perché ritenuto troppo basso, ma da quando poi ha iniziato a giocare a basket non si è più fermato, diventando una vera leggenda di questa disciplina e un esempio concreto per tutti gli sportivi. Michael Jordan ha raggiunto ogni obiettivo che si era prefissato, ha conquistato ogni vittoria di gruppo e individuale, ha avuto la capacità di ritirarsi per poi tornare sul parquet dell’NBA più forte di prima. E ogni vittoria di Jordan è stata conquistata con l’allenamento, con la fatica e con la determinazione di chi ha sempre visto i limiti imposti dall’uomo delle “illusioni”. Auguri dunque a uno dei cestisti più talentuosi di sempre, che oggi festeggia i suoi 55 anni.