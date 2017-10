Cantù, il patron Gerasimenko rassicura tutti sugli stipendi

7 settembre 2017

Prima le accuse degli americani Thomas e Culpepper sugli stipendi non pagati, poi il silenzio della società, adesso la replica del patron Dmitry Gerasimenko . Ai microfoni di Radio Cantù, il proprietario della Pallacanestro Cantù ha risposto alle domande dei tifosi: "Non seguo molto i social, ma posso dire che ora è tutto sistemato. Tutti i pagamenti sono stati fatti. Anche per quanto riguarda la scorsa stagione è tutto sistemato".

"Non c'è stato nessun problema coi pagamenti dei giocatori. I tifosi non si devono preoccupare, ma venire al palazzetto e tifare per la squadra", ha concluso Gerasimenko. Cantù cerca di trovare un po' di normalità in un avvio di stagione complicato: dall'addio burrascoso all'ex ct della Nazionale Recalcati, fino alle recenti accuse degli americani. La speranza dell'ambiente è che da adesso si possa pensare solo al lavoro sul campo.