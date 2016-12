Cantù a un magnate: Dmitry Gerasimenko nuovo padrone

6 novembre 2015

La Pallacanestro Cantù passa in mani straniere. Oggi la società ha annunciato che Dmitry Gerasimenko, origini ucraine, fondatore della seconda fabbrica di acciaio più grande della Federazione Russa, è divenuto il nuovo socio di maggioranza della società. Una trattativa chiusa in soli 5 giorni e che ha spiazzato i tifosi. Anna Cremascoli lascia dunque il suo ruolo di maggioranza ma rimane presidente della Pallacanestro Cantù. Tutti gli altri soci restano in societa' con quote diluite.