Belinelli, dedica a Valeria: "Potevo esserci io al suo posto"

16 novembre 2015

Sette punti per Belinelli in 27', nel successo contro i Raptors, ma soprattutto la dedica a Valeria: "Non la conoscevo, ma era una ragazza della mia età, anche lei era andata lontano da casa per fare ciò che amava e ha perso la vita in un venerdì sera qualsiasi mentre era ad un concerto - ha affermato l'azzurro - potevo essere io al suo posto, poteva esserci chiunque di noi, i fatti di Parigi mi hanno davvero scosso". Su Facebook ha postato la foto con il messaggio: "Qualcosa di più importante di una partita di basket". Anche Rudy Gay, protagonista con 27 punti, è sceso in campo con un paio di scarpe contenenti la bandiera francese e lo stesso simbolo pacifista impresso da Belinelli.