Belinelli: "Voglio i playoff con Atlanta"

26 settembre 2017

Marco Belinelli e una nuova avventura in NBA , l'ennesima della sua carriera. Adesso è il turno degli Atlanta Hawks , squadra senza nomi di primissimo livello, ma che secondo l'azzurro può puntare ai playoff: "Con coach Budenholzer non ho ancora parlato, lui rappresenta un vero valore aggiunto per questa squadra. Questa è una squadra interessante, non ci sono stelle questo è vero ma penso che l'obiettivo sia quello dei playoff".

Budenholzer arriva dalla scuola di allenatori che si ispirano a Gregg Popovich, con cui Belinelli ha vinto il titolo durante la sua esperienza a San Antonio: "Sono convinto che la gestione delle spogliatoio sarà simile a quella di Pop a San Antonio. Mi hanno parlato tutti benissimo di Budenholzer - continua Beli - poi ho fiducia in Schroder, lo conosco per averlo affrontato diverse volte, sia nella Nba che con la nazionale, ed è un giocatore davvero bravo. Velocissimo con un primo passo straordinario, spero di riuscire subito a trovare la chimica giusta con lui".



Ultimo passaggio dedicato all'esperienza dell'Europeo con la Nazionale, conclusa ai quarti di finale con la sconfitta contro la Serbia: "Siamo usciti a testa alta contro una grande squadra ci abbiamo provato, abbiamo dato tutto e penso che tutti, in primis coach Messina, abbiano fatto un ottimo lavoro. Le nuove finestre per le qualificazioni mondiali? Non so, sinceramente non mi sembra una gran bella idea visto che molti giocatori non potranno esserci".