Basket: Varese, colpo in casa. Milano perde il derby

29 gennaio 2018

La Openjobmetis Varese piega l'Olimpia Milano per 76-72 nel posticipo della 17/a giornata di campionato e conquista due punti fondamentali nella lotta per la salvezza, mentre la squadra di Pianigiani deve, almeno per il momento, rinunciare alla possibilità di riagganciare la vetta della classifica, dove rimane Brescia con 26 punti.



Varese ha costruito il successo sulla buona difesa e sulla vena offensiva di Wells (alla fine il migliore con 23 punti realizzati, con 8/13 dal campo, 6/6 dalla lunetta, 7 rimbalzi e 5 assist) e di Avramovic (18 punti con 6/11 al tiro). La partita è stata a lungo incerta, anche se la Openjobmetis ha avuto a più riprese dei vantaggi di discreta entità (38-30 al 18', poi 56-46 al 26').



Ma i milanesi hanno saputo sempre replicare (56-53 all'ultimo intervallo), senza tuttavia passare mai in vantaggio, se non nel primo quarto di gioco. Nel finale di gara decisivo il 4/4 di Wells dalla lunetta nell'ultimo minuto per consentire alla Openjobmetis di mantenere un vantaggio almeno rassicurante.