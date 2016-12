Basket, un altro ritiro in Nba: Ray Allen dice basta

1 novembre 2016

Anche Ray Allen dice basta . L'Nba perde un altro grande interprete, un fuoriclasse sul parquet ma anche fuori. Inattivo dalla stagione 2013/2014, la guardia 41enne ha ufficializzato l'addio al basket giocato. E lo ha fatto scrivendo una lunga lettera al The Players Tribune, indirizzata a se stesso all'età di 13 anni. Per il cecchino californiano due titoli vinti, rispettivamente con le canotte di Boston e Miami.

Dopo gli annunci di Kobe Bryant, Tim Duncan e Kevin Garnett, il basket mondiale deve rinunciare anche a Candyman. Un professionista esemplare: mai una parola fuori posto o una reazione sopra le righe. Allen ha fatto del suo tiro da 3 punti un'arma letale, capace di trascinare i Celtics prima e gli Heat poi alla vittoria dell'anello. Un talento sottolineato dai numeri: in 1300 partite di regular season ha tenuto una media di 18.9 punti, 4.1 rimbalzi e 3.4 assist. Inoltre ha battuto parecchi record, tra cui quello per numero di triple segnate nei playoff: 321 tiri da 3 punti realizzati, superando Reggie Miller. Allen ha anche interpretato Jesus Shuttlesworth, il protagonista del film “He Got Game” diretto da Spike Lee.