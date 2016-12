Basket: ufficiale, Hackett all'Olympiacos

16 luglio 2015

Niente Nba per Daniel Hackett. Il playmaker ha scelto la Grecia e si è legato all'Olympiacos, campioni di Grecia e vice campioni d'Europa. L'annuncio è arrivato su twitter, mentre l'ex Olimpia Milano ha postato su Instagram la foto della firma del contratto biennale. E' il sostituto di Kostas Sloukas passato al Fenerbahce. Ora in Eurolega sfiderà subito il suo recente passato: i greci infatti sono stati sorteggiati nel girone dell'Olimpia. Hackett è passato da un red all'altro...