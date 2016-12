Basket, Trentino Cup: l'Italia supera l'Austria con fatica

31 luglio 2015

Nella formazione iniziale il ct azzurro manda in campo Cinciarini, Gentile, Aradori, Polonara e Cusin. Il primo quarto sorride però all'Austria che, grazie ad parziale shock di 10-0, riesce a chiudere sul 24-21. Nel momento più difficile l'Italia si rialza ritrovando lucidità sotto canestro e buona intensità difensiva: e così all'intervallo lungo si trova avanti 34-33. A inizio terzo quarto la partita sembra chiusa con un 47-37 per gli azzurri ma l'Austria torna nel match con un parziale di 9-0. Il match viene così deciso nell'ultimo quarto: a 4 dalla sirena il risultato è di 54-54 ma un libero di Cusin, i 4 punti consecutivi di Gentile e la tripla conclusiva di Hackett chiudono i conti.



Per niente soddisfatto al termine del match il coach Simone Pianigiani: "Quello che mi fa imbufalire è che non possiamo sbagliare l'approccio mentale all'incontro. Avevo chiesto solo due cose ai miei giocatori, non perdere palloni e non subire punti in contropiede. Un allenamento che non abbiamo sfruttato a dovere per colpa del nostro atteggiamento". L'Italia scenderà in campo sabato contro la Germania e in palio ci sarà la Trentino Basket Cup.