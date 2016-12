Basket, Trentino Cup: l'Italia non decolla, vince la Germania

1 agosto 2015

È la prima sconfitta stagionale per l'Italia, e tutto sommato arriva nel giorno della prestazione forse più convincente di quest'estate di preparazione ad Eurobasket. La Germania, pur priva della sua stella Dirk Nowitzki, è avversaria di tutt'altro livello rispetto ad Austria ed Olanda, le altre due Nazionali presenti al torneo e sconfitte sia dagli azzurri che dai tedeschi.

Nella gara decisiva la squadra di Pianigiani viene battuta nel testa a testa nel finale, con Hackett che perde una palla sanguinosa a 20 secondi dalla fine e causa una sconfitta indolore e anche immeritata. Gli azzurri danno spettacolo nel primo quarto, esaltando il pubblico del PalaTrento e facendo pensare ad una netta differenza tra le due formazioni. Differenza che in realtà non c'è, perché la Germania resta attaccata alla partita e alla fine riesce anche a vincerla. Gigi Datome, capitano azzurro, viene premiato come Mvp del torneo.

Pianigiani, a fine gara, è soddisfatto solo in parte: "Sapevamo che questa sarebbe stata una partita vera, e in alcuni momenti la gara si è anche scaldata - le parole del ct -. Abbiamo smarrito il ritmo in alcuni momenti, ma il fatto che i giocatori siano arrabbiati per la sconfitta è già un segnale. Ora pensiamo ad inserire Belinelli, Bargnani e Gallinari". Dolce problema.