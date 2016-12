Basket, Torneo di Trieste: Italia a sprazzi, Michigan State stesa

29 agosto 2015

Seconda partita e seconda vittoria per l'Italia di Pianigiani al torneo di Trieste, ultimo appuntamento sulla strada che porta gli azzurri a Eurobasket, al via il 5 settembre a Berlino. L'Italia, senza Bargnani, Datome e con Gallinari subito fermato per un leggero affaticamento , va a fiammate e alla fine batte con un largo 90-69 i ragazzi dell'università americana di Michigan State. Brillano Belinelli, autore di 25 p. e Polonara (17 p, 11 rimbalzi).

Pianigiani scegliere Cinciarini, Belinelli, Gentile, Cusin e Gallinari. Ai box Datome e Bargnani (distorsione alla caviglia contro la Georgia, per lui due giorni di riposo). Nel primo quarto l'Italia prende il largo soprattutto grazie alle tre triple di Belinelli. Poi, come spesso capita alla squadra di coach Pianigiani, gli azzurri rallentano, con Michigan State che si fa sotto. Un guizzo finale permette di chiudere il primo quarto a +7.



A metà del secondo quarto Pianigiani toglie per precauzione Danilo Gallinari, non al meglio: troppo prezioso preservarlo da infortuni più gravi. Pianigiani trova forze fresche in Della Valle, Aradori e Polonara e l'Italia va al riposo sul +10 (44-34).



Gli azzurri non riescono ad allungare ma trovano giocate importanti ancora con Polonara e Gentile, ma il vero fenomeno di giornata è Belinelli che si inventa una tripla impossibile chiudendo il terzo quarto sul 65-51.



L'ultimo quarto è quello in cui agli azzurri riesce praticamente tutto. Polonara fa impazzire i tifosi con una schiacciata al volo ad una mano seguita da tripla. Alla festa partecipano anche Cusin e, in generale, tutta la batteria offensiva di Pianigiani: gli ultimi minuti sono spettacolari e divertenti e il divario con Michigan si dilata fino al 90-69 finale.