Basket, Torneo di Capodistria: Italia a sprazzi, Finlandia ko

21 agosto 2015

Non si ferma la marcia dell'Italia nella fase di avvicinamento ai Campionati europei (5-20 settembre). Nella prima giornata del Torneo di Capodistria gli azzurri superano la Finlandia per 86-72 al termine di una partita giocata a corrente alternata. Al riposo sul +13 (42-29), l'Italia subisce infatti la rimonta scandinava ma nel finale Gallinari e Datome riportano la partita sui giusti binari. Prossimo impegno sabato contro l'Ucraina.

Pianigiani lascia in panchina Belinelli, nel quintetto iniziale ci sono invece Cinciarini, Gentile, Datome, Gallinari e Bargnani, con il Mago che firma subito i primi quattro punti azzurri sfruttando le capacità in pick and roll. L’equilibrio si mantiene per tutto il primo quarto (19-16 il parziale in favore dell’Italia), poi gli azzurri di Pianigiani schiacciano sull’acceleratore e prendono finalmente il volo grazie alle due triple consecutive della guardia di Sacramento, a segno dopo due errori dalla lunga, e al lavoro di Gentile e Datome che mandano gli avversari al riposo sul -13 (42-29).

Sembra già chiusa, in realtà l’Italia si addormenta e il parziale di 15-0 della Finlandia porta avanti di una lunghezza (48-47) Koponen e soci. Pianigiani rimprovera i suoi ragazzi, quindi ci pensa Gallinari con 9 punti di fila a mettere nuovamente il match sui giusti binari. Il terzo quarto finisce con il +5 Italia (58-53), mentre nell’ultima frazione Aradori, Gentile e poi capitan Datome tengono a bada le velleità scandinave fino all’86-72 finale. L’ala di Denver, protagonista con 18 punti, è eletto miglior giocatore della partita: bene anche Gentile (16), Datome (15), Bargnani (11) e Aradori (10).