Basket, Torneo di Capodistria: capitombolo Italia, vince l'Ucraina

22 agosto 2015

Nella seconda partita del Torneo di Capodistria, penultima competizione in preparazione degli Europei di basket, l'Italia viene sconfitta 77-75 dall'Ucraina. Tanti campanelli d'allarme per gli azzurri, che dominano i primi due quarti e arrivano a condurre di 26 punti: poi l'inspiegabile black-out che restituisce speranza a Randle e compagni, bravi a rimontare in grande stile. Il ct Pianigiani va su tutte le furie più volte nel secondo tempo.