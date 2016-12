Basket, Supercoppa: rullo Milano, è finale con Avellino

24 settembre 2016

RAGLAND, MAGIA SULLA SIRENA

Partita stupenda al Forum di Assago di Milano per la prima semifinale di Supercoppa tra Avellino e Reggio Emilia, vinta 74-72 dalla Sidigas a fil di sirena. Gara molto equilibrata, soprattutto nel primo tempo, chiuso avanti 41-40 dalla Grissin Bon. Nel terzo periodo la formazione di Menetti allunga e si porta sul +9, 56-47, grazie alle giocate degli italiani Aradori, Della Valle e Polonara. Nell'ultimo periodo la Sidigas si rifa sotto con le giocate di Randolph e Thomas, poi sono Marques Green e Ragland a firmare la parità sul 67-67.



Il finale è in volata: Reggio torna a +3 con una bomba di Polonara, poi è ancora Ragland a sorpassare con un gran contropiede sul 71-70. La squadra di Menetti ha l'ultimo tiro, Della Valle va corto ma il solito Polonara si butta a rimbalzo, conquista fallo e mette i due liberi del controsorpasso. Sul cronometro restano due secondi per Avellino e la squadra di Menetti li gestisce al meglio: rimessa per Ragland che controlla e con un tiro in controtempo realizza la tripla allo scadere per il 74-72 che fa esplodere la festa del tifo irpino e manda la Sidigas in finale. Per Avellino spiccano i 18 punti di Ragland, uniti ai 16 di Randolph e ai 15 di Thomas; per Reggio 18 di Polonara e 14 di Della Valle con 0 su 5 da tre.