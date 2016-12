Basket, Supercoppa: Reggio per confermarsi, Milano cerca la vendetta

24 settembre 2016

Mediolanum Forum ombelico del basket italiano per due giorni. Ad Assago si assegna infatti il primo trofeo della stagione, quella Supercoppa che l'Olimpia Milano non è ancora riuscita a mettere in bacheca: due delusioni in finale negli ultimi due anni per i campioni d'Italia, l'ultima contro Reggio Emilia che a partire da oggi (ore 18) è chiamata a difendere il titolo. Pronte a inserirsi Avellino e Cremona: si gioca con la formula delle Final Four.