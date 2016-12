Basket, Supercoppa al via: Milano al debutto con Cinciarini capitano

23 settembre 2016

Tutti gli occhi saranno puntati su Alessandro Gentile. L'ormai ex capitano dell’EA7 ha scelto di rimanere in Italia, rinunciando all'opportunità di giocare a Houston, dopo un'estate travagliata. Il leader in campo quest'anno sarà il playmaker, ex Reggio Emilia, Andrea Cinciarini. Il giocatore si è detto onorato per la nomina a capitano da parte della società. "Ho accettato solo dopo aver parlato con Alessandro - ha ammesso Cinciarini - , perché con lui il rapporto di stima e amicizia resta invariato". Da capitano, il playmaker vuole subito alzare un trofeo: "E’ l’unico trofeo che manca in questa straordinaria bacheca e faremo di tutto per conquistarlo".