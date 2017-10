Basket, Slovenia campione d'Europa

17 settembre 2017

Nel primo quarto si gioca già a ritmi forsennati. La Serbia cerca di coinvolgere Kuzmic e il lungo trova nel pitturato 6 punti preziosi. La Slovenia risponde con il tiro dalla media di Muric e con le scorribande di Dragic che quando accelera è incontenibile. Poi sale in cattedra Bogdanovic e la Serbia prova l'allungo (13-18), ma dopo il perentorio time out chiamato da Kokoskov, ci pensa Prepelic a riportare i suoi a contatto alla fine del primo quarto che si chiude con la Serbia avanti con il minimo scarto (20-22). Un 5-0 di parziale sloveno costringe Djordevic alla sospensione immediata in avvio di secondo periodo.



Le cose però non migliorano perché nessuno riesce a fermare Goran Dragic. La stella dei Miami Heat segna da tutte le posizioni e per la Serbia si mette male. Due bombe di Guduric sembrano ricucire lo strappo, ma poi è ancora Dragic a mettere a referto i canestri che valgono il +9 per la Slovenia all'intervallo lungo.



Dopo il cambio di campo arriva presto un momento che può cambiare le sorti dell'incontro: la partita di grande energia Luka Doncic termina anzitempo per un infortunio alla caviglia. Senza la difesa del giovane prodigio di scuola Real Madrid, la Serbia riesce a rientrare in partita con un parziale di 6-0. Bogdanovic capisce che è il momento di spingere forte sull'acceleratore e suona la carica. All'ultimo riposo la distanza fra le squadre si è ridotta e la Slovenia conduce di appena 4 lunghezze (71-67).



Gli ultimi 10 sono al cardiopalmo. Anche Dragic, dopo aver segnato 35 punti, si siede in panchina per un problema fisico e Macvan, assistito sempre da Bogdanovic porta la Serbia addirittura con il naso avanti sul 77-78. Di fatto è l'ultimo acuto della squadra di Djordjevic. I punti di Prepelic e Randolph, la difesa dal cuore enorme di una squadra che vuole fare la storia fanno la differenza. Alla Serbia non entrano le ultime preghiere dalla grande distanza e la festa slovena può esplodere.