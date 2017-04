Basket, Siena si riprende due scudetti: il Coni revoca la sentenza

19 aprile 2017

In attesa del nuovo processo, Siena si riprende anche la Coppa Italia del 2012 e 2013 oltre alla Supercoppa del 2013. Nel frattempo, il Collegio ha a disposizione 60 giorni di tempo per depositare le motivazioni della sentenza: dopo di che la Fip stabilirà la data in cui si terrà di nuovo il dibattimento sul fallimento della Mens Sana e su sei ex dirigenti senesi accusati di frode sportiva (Ferdinando Minucci che era stato radiato, Serpi, Finetti, Lazzeroni e Anselmi che erano stati inibiti per tre anni. Un processo, dunque, ci sarà.





Prendiamo atto che tutto quello che era stato fatto nei precedenti gradi di giudizio è stato annullato poi una volta lette le motivazioni capiremo meglio come potremo esprimere le nostre posizioni in un nuovo dibattimento presso la Fip. È prematuro commentare, ma allo stato attuale questa sentenza è un successo che premia il lavoro dei nostri avvocati. C'e' soddisfazione perché ad oggi questa faccenda non si è chiusa in maniera negativa" ha detto Andrea Viviani, presidente della Mens Sana Basket 1871.



In base a quanto stabilito nei primi due gradi di giudizio, che corrisponde a quanto sostenuto dalla Federazione, dalle carte della Procura era emerso il pagamento in nero dei tesserati e la falsificazione dei bilanci al punto che negli anni 2012 e 2013 la Mens Sana non avrebbe dovuto iscriversi al campionato. Mentre la difesa ha sempre sottolineato l'assenza di consequenzialità tra condotte fiscali e risultati sportivi ottenuti sul campo e ha richiesto di "alleggerire" il reato di frode sportiva in una più semplice "violazione degli obblighi di lealtà e correttezza" che non prevede, appunto, la revoca dei titoli vinti. .