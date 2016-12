Basket, Serie A: White-Dyson super, Torino passa a Pesaro

4 gennaio 2016

Sembra un lontano ricordo per Pesaro il successo su Milano di due settimane fa, per la Consultinvest arriva la seconda sconfitta consecutiva, dopo la batosta subita a Cantù (90-65) ecco un altro ko, questa volta in casa e con un avversario sulla carta abbordabile, Torino. I padroni di casa chiudono all'intervallo in vantaggio di 7 (42-35), ma poi la partita cambia e a salire in cattedra sono Dyson e White, i due americani trascinano al successo la Manital, chiudendo rispettivamente a quota 18 e 19, buono anche il finale di gara di Miller (10 totali). Per i padroni di casa non basta la generosa prova di Daye, nettamente il migliore dei suoi con 21 punti. Finisce 69-76, a far festa sono gli ospiti che abbandonano l'ultimo posto e agganciano proprio Consultinvest e Bologna a quota 10.