Basket, Serie A: Venezia si rialza, Pistoia di nuovo ko

18 aprile 2016

Venezia rialza la testa, Pistoia vede il baratro. Nel monday night della 33.a giornata di Serie A, la Reyer si impone 74-68 e cancella le ultime due sconfitte consecutive: un successo che, in chiave playoff, permette inoltre ai lagunari di mettere due punti di distanza dal Varese e superare al settimo posto in classifica proprio la Giorgio Tesi Group, ribaltando il -2 dell'andata. Notte fonda per i toscani, al nono ko negli ultimi 11 turni.