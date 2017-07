Basket, Serie A: Venezia fa il suo esordio a Varese

31 luglio 2017

Via i veli al calendario 2017/18 della Serie A di basket. Si comincia domenica 1 ottobre: i campioni d'Italia della Reyer Venezia faranno il loro esordio sul parquet di Varese . Trento , finalista della scorsa stagione, ospiterà la rinnovata e ambiziosissima neopromossa Virtus Bologna. L'Olimpia Milano sarà di scena a Cremona contro la Vanoli, quest'ultima inserita in attesa della delibera del Presidente Federale di iscrizione al campionato.

Previsto il posticipo tra Capo d'Orlando e Pistoia, in programma giovedì 5 ottobre per consentire ai siciliani di scendere in campo lunedi' 2 ottobre nella gara di ritorno del preliminare di Champions League. Previsti, come ormai da tradizione, due turni nel periodo natalizio. Un'altra novità del prossimo campionato è che solo la finale sarà al meglio delle sette gare. Anche le semifinali, infatti, tornano al meglio delle cinque.



Ad aprire la stagione sarà la Supercoppa sabato 23 e domenica 24 settembre mentre la Final Eight di Coppa Italia si disputerà dal 15 al 18 febbraio. Questa la prima giornata:



Trento-Virtus Bologna

Avellino-Reggio Emilia

Sassari-Cantù

Capo d'Orlando-Pistoia (5 ottobre)

Brindisi-Torino

Varese-Venezia

Pesaro-Brescia

Cremona-Milano