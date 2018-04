Basket, Serie A: Venezia batte Avellino e tiene il passo di Milano

1 aprile 2018

Il posticipo della 24esima giornata di Serie A di basket fa registrare il successo dell’ Umana Reyer Venezia che batte 88-74 la Sidigas Avellino in un vero e proprio big match. I campani chiudono avanti di 4 punti all’intervallo lungo, ma poi arriva la rimonta di Venezia che ringrazia i 21 punti di Watt e i 16 di Tonut. Alla Sidigas non sono bastati i 22 punti di Rich. Venezia in classifica resta a -2 dalla capolista Milano.

UMANA REYER VENEZIA-SIDIGAS AVELLINO 88-74

Un posticipo d’eccezione quello tra l’Umana Reyer Venezia che sul parquet di casa ospita la Sidigas Avellino. Per Venezia, seconda forza del campionato, l’opportunità di accorciare le distanze dalla capolista Milano. Per Avellino la vittoria significherebbe agganciare al terzo posto Brescia. Gli ospiti partono bene e nel primo quarto chiudono con un ottimo 17-14, ma si va avanti sul filo dell’equilibrio con una leggera supremazia della Sidigas che chiude avanti 34-30 anche all’intervallo lungo grazie soprattutto alla vena realizzativa di Rich e Wells. Nel terzo quarto Venezia tira fuori l’orgoglio e ribalta il punteggio arrivando fino al 55-53. Nel quarto periodo la Reyer piazza l’allungo decisivo e conquista la vittoria 88-74 che le consente di tenere il passo di Milano, capolista distante solo 2 punti. Avellino resta al quarto posto. Per Venezia in evidenza Watt (21 punti), Tonut (16) e la coppia Daye-De Nicolao con 13 punti a testa.