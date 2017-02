Basket, Serie A: Varese risorge, Pistoia si arrende

27 febbraio 2017

Nel posticipo della 20esima giornata del campionato di basket di Serie A Varese torna al successo dopo due sconfitte consecutive battendo 75-70 Pistoia . Vittoria fondamentale per l'Openjobmetis che resta comunque in ultima posizione in classifica ma aggancia a quota 12 Cremona. Top scorer dell'incontro è Dominique Johnson, che chiude la sua prova con 23 punti e risulta decisivo nel finale. I toscani mancano l'aggancio al quarto posto.

Dopo le sorprendenti affermazioni di Cremona su Venezia e Pesaro su Sassari ci si aspettava la risposta di Varese che puntualmente è arrivata. L'Openjobmetis resta aggrappata alla Vanoli in ultima posizione e mantiene le due lunghezze di distanza dalla Consultivest, appaiata a quota 14 con Cantù (sempre più in crisi). Gara nervosa fin dall'inizio quella di Masnago con i padroni di casa che sbloccano il risultato solo dopo 2 minuti e 40 secondi con Ferrero. Nel corso del terzo quarto i padroni di casa si portano anche sul +15 (51-36) con i canestri di uno scatenato Johnson e la tripla di Kangur. Pistoia si sveglia e si porta addirittura sul -4 grazie alla buona vena realizzativa di Ronald Moore (21 punti). Nel momento più difficile per l'Openjobmetis sale nuovamente in cattedra Johnson che trascina i suoi mettendo a segno la tripla del +7 che chiude virtualmente il match. Varese mantiene vivo l'obiettivo salvezza: la corsa per evitare l'ultimo posto è ancora apertissima con quattro squadre racchiuse in due punti. I ragazzi di coach Esposito rimangono, invece, ottavi con Brescia e Torino a quota 20.