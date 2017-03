Basket, Serie A: Avellino cade, Milano vince e scappa a +10

5 marzo 2017

MILANO NON SBAGLIA CON TORINO

Nemmeno un'infermeria affollata ferma la marcia dell'Olimpia Milano che, almeno in Italia, conferma per il momento di non avere rivali. La squadra di Repesa, senza gli infortunati Kalnietis, Simon e Dragic, batte 81-74 Torino e fa il vuoto alle sue spalle. Prima della palla a due l'EA7 festeggia insieme ai suoi tifosi la conquista della Coppa Italia, poi si gioca e la partita non è delle più semplici per Cinciarini e compagni. Di fronte c'è una Fiat Torino che non concede nulla e resta sempre a contatto nel punteggio. Nella squadra di Repesa vanno in doppia cifra Hickman (17), Sanders (15), McLean (14), Pascolo (13) e Abass (11), mentre al quintetto di Vitucci, al terzo ko nelle ultime quattro partite, non bastano i 16 di Wilson.