Basket, Serie A: tris Varese, battuta anche Cremona

16 aprile 2016

Varese cala il tris. Nell'anticipo della 28.a giornata di Serie A, l'Openjobmetis espugna Cremona 79-70 e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato, quarta considerando anche quella prestigiosa in Europe Cup: nel derby del PalaRadi la Vanoli parte forte, ma la squadra di Moretti ricuce lo strappo e nel finale firma l'allungo decisivo, rientrando definitivamente nella corsa per un posto nei playoff.