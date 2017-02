Basket, Serie A: Trento fa tris, Venezia ancora ko

5 febbraio 2017

La difesa di Trento fa ancora una volta la differenza e la Dolomiti Energia supera 65-57 l 'Umana Reyer Venezia nell'anticipo di mezzogiorno della 18esima giornata di serie A. La formazione di coach Buscaglia tiene per la terza gara di fila gli avversari sotto i 60 punti e arriva il terzo successo consecutivo; secondo stop in fila invece per i lagunari di coach De Raffaele che rischiano di cedere il secondo posto.

La Dolomiti Energia Trento approfitta della scarsa forma della Reyer Venezia per vincere 65-57 e centrare il terzo successo consecutivo. La squadra di coach Buscaglia inizia forte e tocca il +9, poi però gli orogranata rispondono e sorpassano nel secondo periodo sul 21-20. E' solo un fuoco di paglia perchè Trento ha il controllo del match, va al riposo lungo sul +6 (31-25) e nella ripresa conserva un margine tra i 4 gli 11 punti. Il finale è in volata, la Reyer torna anche a -1 ma a 26 secondi dalla fine il canestro decisivo lo firma Aaron Craft, bravissimo a buttarsi a rimbalzo e a correggere l'errore di Forray per il 61-57. Venezia manca la replica e così Trento può sigillare il successo, il terzo di fila tenendo gli avversari sotto i 60 punti segnati. Sugli scudi proprio Craft con 18 punti mentre Venezia ha 17 punti con 4 triple da Bramos. In classifica Trento sale a 18 punti, in zona playoff, mentre la Reyer resta ferma a 24 punti e rischia di perdere il secondo posto.