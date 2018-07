Basket Serie A: Trento chiude i conti, Avellino eliminata

19 maggio 2018

Trento vince pure gara-4 (84-68) e chiude definitivamente la serie con Avellino. In campo non c’è storia: l’Aquila domina dall’inizio alla fine e si impone grazie ai 17 punti del trio Flaccadori-Hogue-Shields. Per gli irpini di coach Sacripanti termina una stagione fatta di rimpianti e di promesse non mantenute, Trento invece approda in semifinale dove troverà la corazzata Venezia che ai quarti ha spazzato via Cremona.

L'equilibrio alla Blm Group Arena dura solo un quarto, il primo. L'avvio di gara fa presagire una partita combattuta e incerta perché Trento parte forte, ma Avellino sembra perfettamente in grado di reggere l’urto come dimostra il 21-20 della prima sirena. Con il passare dei minuti però, mentre l’intensità della squadra di Buscaglia resta costante, la Sidigas comincia a rallentare pagando a caro prezzo le pessime percentuali al tiro dalla distanza (a fine match gli irpini chiudono con 4/22 da tre).



Così, a cavallo dell’intervallo lungo, la squadra di casa confeziona il break decisivo. In realtà Avellino non scivola mai sotto i 20 punti di svantaggio, ma non trova mai la forza per rientrare a stretto contatto anche perché l’Aquila concede poco e niente. Alla sirena finale si fanno sentire sicuramente i punti di Flaccadori, Hogue e Shields ai quali bisogna aggiungere i 14 di Silins e i 10 di Sutton. Alla Sidigas non bastano i 13 punti di Filloy e i 10 di Wells, Rich e Auda.