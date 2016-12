Basket, Serie A: super Haynes, Sassari piega Cantù

12 ottobre 2015

Due su due e percorso netto per Sassari che, nel posticipo della seconda giornata, deve sudare non poco per avere ragione di una Cantù che lotta fino all'ultimo contro i detentori dello scudetto. In un Pianella tutto esaurito è Marquez Haynes a griffare con 21 punti la vittoria 86-75 della squadra di coach Sacchetti. Altro stop dopo quello con Capo d'Orlando per i brianzoli, che rimangono fermi a quota zero punti in classifica.