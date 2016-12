Basket, Serie A: sospiro Cantù, colpo Trento

24 ottobre 2015

Al PalaPentassuglia l'Aquila Trento batte 81-71 la Enel Brindisi e vola in vetta alla classifica agganciando Reggio Emilia e Pistoia. La Dolomiti Energia, reduce dal successo in Eurocup contro l'Oldenburg, prende da subito in mano la partita (21-14 al 10') e tiene sempre in pugno lo svolgimento del match. Brindisi, che invece in Eurocup ha perso in casa contro Le Mans, torna anche a -7 nel finale dopo essere stata anche a -17, ma Trento trova i canestri della sicurezza con Baldi Rossi e Sutton. La Enel, che tira 3 su 20 da tre, ha 17 punti da Banks mentre l'Aquila si gode i 16 punti di Sanders e i 14 di Pascolo.



Al Pianella Cantù cerca la prima vittoria stagionale e la trova battendo 80-70 la Manital Torino. Gara non facile per i brianzoli di coach Corbani che sono costretti praticamente ad inseguire: nel terzo periodo i piemontesi toccano anche il +11 prima del rientro dell'AcquaVitasnella. E' il canadese Heslip, 14 punti, ad impattare sul 62-62 e poi a mettere la parola fine sul match sul 76-70 con due delle sue quattro triple di serata. Il protagonista della gara per Cantù è però il giovane capitano Awudu Abass che chiude con una prova superlativa da 26 punti con 5 su 9 dall'arco, 9 rimbalzi e 6 falli subiti. Alla Manital Torino non bastano i 18 punti di Ivanov e i 16 a testa per Robinson e Ebi.