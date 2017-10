Basket, Serie A: Sassari schianta Milano, Venezia e Brescia in vetta

29 ottobre 2017

Dopo il primo successo stagionale in Eurolega contro il Barcellona, l'Olimpia Milano fa tappa al PalaSerradimigni di Sassari per infilare la quinta vittoria consecutiva in campionato. E' la squadra di Pianigiani a partire meglio con la tripla di Bertans ed i canestri di Cusin che consentono ai biancorossi di tentare la prima fuga e di scappare sul 4-10. I padroni di casa, però, non si lasciano sorprendere e si affidano a Bamforth ed a Planinic per riportarsi a contatto.



La tripla di Achille Polonara vale il sorpasso e chiude il primo quarto sul 21-18. M'Baye accorcia le distanze in apertura di secondo periodo ma ancora una volta Polonara fa male alla difesa meneghina, costringendo Pianigiani al timeout. Milano sembra incapace di reagire e subisce un'altra fiammata biancoblù: Pascolo sblocca i suoi ma il canestro e fallo di Bamforth manda le due squadre al riposo lungo sul punteggio di 43-36 in favore della formazione di Pasquini. Al rientro sul parquet non si arresta lo show di Bamforth, che scrive il massimo vantaggio sul +9 e fa sprofondare Milano. Come spesso accade ai biancorossi, il terzo parziale è quello del crollo verticale e, anche al PalaSerradimigni, gli ospiti non si smentiscono, nonostante i punti di Abass e Gudaitis, tra i più positivi dell'Olimpia.



Il canestro con fallo di Planinic e ancora Randolph fanno male a Milano: Sassari prova a scappare via con la terza frazione che si chiude sul 68-53. L'atteggiamento di Milano negli ultimi 10 minuti la dice lunga: poca pressione difensiva e basse percentuali dal campo. Sassari continua a bombardare dall'arco dei 6,75 m con Spissu, mentre per i biancorossi c'è il solo Gudaitisi a battersi come un leone sotto alle plance. Negli ultimi minuti Sassari dilaga, allargando la forbice del punteggio fino al 90-69 finale. In testa alla classifica, dunque, ora ci sono Venezia e Brescia, che superano rispettivamente Virtus Bologna e Brindisi. I campioni d'Italia rimontano 17 punti alle V Nere, chiudendo i conti sul 87-88 finale, e restano imbattuti. La coppia Aradori-Gentile realizza 37 punti, mentre dall'altra parte ce ne sono 19 per Johnson e 18 per Peric. La Germani, invece, regola i pugliesi 69-78 in trasferta, cogliendo il quinto successo in fila. Da sottolineare la super prestazione di David Moss, che mette 20 preziosissimi punti. Nelle altre partite, l'Auxilium Torino passa sul parquet di Capo d'Orlando 70-73 grazie ad una grande rimonta nel secondo tempo. Per i piemontesi da sottolineare la prova di Trevor Mbakwe, che chiude con 14 punti e 5 rimbalzi.



Ai padroni di casa non bastano i 17 di Justin Edwards. Vittoria esterna anche per la Vanoli Cremona che supera la VL Pesaro 68-79. La squadra di Meo Sacchetti trova un super Johnson-Odom, che ne mette 20, meglio anche dei 19 di Mika e Moore per i padroni di casa. Secondo successo in campionato per Varese, che piega Pistoia 81-73 tra le mura amiche, mentre in serata Trento affossa Reggio Emilia, costringendo la squadra di Menetti alla quinta sconfitta in 5 partite. I vice campioni d'Italia si impongono con un netto 92-69 che non lascia spazio a repliche. I padroni di casa allungano nel secondo e nel quarto periodo grazie ai canestri dell’ex Silins (20 per lui) e di Forray. Agli ospiti non basta un Mussini da 18 punti.