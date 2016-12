Basket, serie A: Sassari riparte, Varese travolta

26 ottobre 2015

Torna a festeggiare il Banco di Sardegna Sassari che chiude a tre la serie di sconfitte - due in Eurolega con Darussafaka e CSKA Mosca, e quella casalinga con Brindisi in campionato - dopo aver sbancato il campo della Openjobmetis Varese per 86-70 nel posticipo della quarta giornata di serie A. I sardi campioni d'Italia in carica partono bene e volano subito a +12, spinti dalle giocate di atletismo di Joe Alexander. I padroni di casa non ci stanno, rientrano grazie soprattutto a Faye e pareggiano sul 28-28 a inizio del secondo periodo. Non vanno però oltre perchè la Dinamo, sempre lanciata da Alexander e dal solito Logan, allungano di nuovo e all'intervallo è 48-37.



Nel terzo periodo la musica non cambia, con Varese che prova a riavvicinarsi e arriva al -7 con una tripla di Mychel Thompson, fratello del Klay dei Golden State Warriors, e Sassari che torna di nuovo in doppia cifra di vantaggio con le folate offensive dei suoi solisti, compresi Haynes e l'ex di serata Eyenga. Nel quarto periodo non c'è più partita e Sassari arriva anche al +20 prima dell'86-70 finale. Per i padroni di casa di Moretti, fermi a 2 punti in classifica, ci sono 17 punti di Davies e 14 con 10 rimbalzi di Faye, mentre per la Dinamo, che sale a quota 6 con Venezia, Trento, Milano, Reggio Emilia e Capo d'Orlando, spiccano i 23 punti di Logan e i 19 con 7 rimbalzi e 3 stoppate di Joe Alexander.