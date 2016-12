Basket, Serie A: Sassari di forza, Milano ko a Pesaro

23 dicembre 2015

Dopo due vittorie di fila l'EA7 Emporio Armani Milano cede all'Adriatic Arena contro Pesaro che invece firma il terzo successo consecutivo. L'Olimpia, ancora senza capitan Gentile, è in vantaggio all'intervallo, allunga nel terzo periodo e all'inizio del quarto tocca il +9. Lì arriva la rimonta della Consultinvest che pareggia con Sheperd dopo un parziale di 9-0. Sono poi Christon e Lacey a firmare i canestri del successo di Pesaro mentre Milano, sul 67-66, ha la chance del tiro della vittoria ma Simon lo sbaglia e poi è ancora Lacey a sigillare il successo romagnolo ai liberi. All'EA7 non bastano i 24 punti di McLean; Pesaro ne ha 21 da Lacey e 19 con 10 rimbalzi del fenomeno Austin Daye.



A Sassari la Dinamo travolge 94-70 la Grissin Bon Reggio Emilia nel rematch della scorsa finale Scudetto. E' un monologo della squadra di Calvani che all'intervallo tocca il +12 grazie alle triple di Haynes, 15 punti, e Logan, il migliore con 25; poi nel secondo tempo i sardi dilagano e amministrano senza affanni un vantaggio che si assesta sui 20 punti.



Cade anche Cremona che perde dopo un supplementare 87-82 a Varese e vede interrompersi una striscia di otto vittorie. La OpenJobMetis di coach Moretti parte fortissimo e dopo il primo tempo è a +20. Nel secondo tempo la Vanoli si rialza e nel finale completa la rimonta con Washington e McGee: quest'ultimo mette la tripla del 71-71 che vale l'overtime. Nel prolungamento Varese riesce a spuntarla grazie a 7 dei 17 punti finali di Wayns, decisivo. Vanificata la grande prova da 28 punti di McGee per Cremona.



Tornano nel gruppone di vetta Pistoia e Trento. La Giorgio Tesi Group riscatta il ko di Bologna battendo in volata 70-68 Venezia. Gara equilibrata nel primo periodo, poi nel secondo i toscani toccano il +10 ma la Reyer non muore e lotta fino alla fine: sul 70-63 i veneti rimontano fino al -2 e hanno il tiro per la vittoria ma la tripla di Goss finisce sul ferro e la Giorgio Tesi Group può esultare. 16 punti di Kirk e 14 di Blackshear per la squadra di Esposito. Meno tirata la gara dell'Aquila che piega 74-63 Capo d'Orlando. I trentini, sconfitti a Cantù, si riscattano con un ottimo secondo tempo in cui toccano anche il +17 (67-50): buone prove di Sanders, 16 punti, e Lockett, 14; inutili i 30 di Bowers per la Betaland.



Altra sconfitta esterna per Cantù, battuta 85-77 a Bologna dalla Obiettivo Lavoro. I brianzoli sono avanti all'intervallo 42-38 ma nel terzo periodo si inceppano e la Virtus recupera: la gara si decide nel finale coi padroni di casa che scavano il break fino al +10 (81-71). Grande gara di Pittman, 19 punti, assistito dai 16 di Fells e Odom; per Cantù si salvano Hodge, 24 punti, e Johnson, 19 con 15 rimbalzi. Dopo la rocambolesca vittoria su Sassari, la Manital Torino perde in volata a Brindisi e resta solitaria in fondo alla classifica. Partita a strappi, con la Enel che tocca il +7 nel primo tempo mentre la Manital arriva al +9 (61-52) nel quarto periodo. Lì però la squadra di Vitucci si ferma, Brindisi rimonta e vola sul 70-68. Con pochi secondi da giocare Dyson, l'autore del tiro della vittoria con Sassari, sbaglia il libero del potenziale pareggio e poi è Scott a sigillare il risultato per la Enel.



Nell'anticipo delle 18.30 clamorosa vittoria di Caserta in casa di Avellino nel derby campano. La Pasta Reggia, sotto 44-23 all'intervallo (anche a -24), rimonta nel secondo tempo approfittando di un totale blackout della Sidigas, e alla fine si impone 70-62 con un break conclusivo di 13-0. Sugli scudi Daniele Cinciarini, 18 punti, e Dario Hunt, 14 con 10 rimbalzi.