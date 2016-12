Basket, Serie A: rullo Milano, demolita Avellino

19 ottobre 2015

Prova di forza per l' Olimpia Milano , che nel posticipo della terza giornata di Serie A trova il primo successo esterno stagionale rifilando oltre venti punti di scarto ad Avellino. Al PalaDelMauro finisce 83-60 per i biancorossi di Repesa, sempre in controllo durante tutto il match. Prestazione super di Simon (doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi uscendo dalla panchina), 12 punti invece per capitan Gentile.

Archiviato il successo europeo contro Laboral Kutxa, l'Olimpia mette subito in chiaro le cose contro gli uomini di Sacripanti, chiudendo avanti 20-14 il primo periodo. Protagonista del primo tempo è Jamel McLean (14 punti totali per l'ex Bonn), ma dall'altra parte gli irpini si affidano all'esperienza del solito Blums, ed approfittando di qualche disattenzione di troppo della difesa Olimpia si rifanno sotto all'intervallo lungo portando a -8 lo svantaggio (39-31). Repesa non vuole cali di tensione come successo in Eurolega, e così nel terzo periodo Alessandro Gentile prende per mano i suoi: l'ala classe '92 mette otto dei suoi dodici punti totali nel terzo quarto con tre canestri di fila che tagliano le gambe alla Sidigas. Il devastante impatto dalla panchina di Simon fa il resto. Inutili per Avellino i 15 punti di Nunnally, unico in doppia cifra assieme a Blums. Milano sale così a quota 4 punti in classifica, agganciando i campioni d'Italia in carica di Sassari ma rimanendo alle spalle del duo Reggio Emilia-Pistoia. Fermi a due punti gli irpini, che incassano la seconda batosta consecutiva dopo il ko rimediato la settimana scorsa al PalaBigi.