Basket, Serie A: rullo Milano, Avellino non sbaglia

30 ottobre 2016

Primo quarto super delle scarpette rosse, che dopo appena 10' sono già avanti 28-14: all'Olimpia basta controllare le sfuriate offensive di Watt (22 punti) e affidarsi alla serata positiva di Awudu Abass. 21 punti e 6 rimbalzi per l'ala azzurra. In doppia cifra anche Raduljica e McLean. Milano raggiunge così quota 10 punti in classifica, tallonata a quota 8 da Avellino. E' Joe Ragland il trascinatore per gli irpini: 17 punti, 7 rimbalzi e 11 assist per l'ex playmaker dell'Olimpia. Brescia rimane fanalino di coda con soli due punti, mentre la Sidigas ingrana la terza vittoria di fila. Risultati positivi per Sassari (86-59 casalingo contro Pesaro) e Venezia (il Taliercio dice male a Cremona, 81-73 per la Reyer). Tonfo fragoroso per Varese (97 punti incassati contro Pistoia) mentre Torino rimane ancora senza vittorie in trasferta: la squadra di Frank Vitucci sbatte contro la voglia di rimonta di Brindisi.



Nel posticipo serale colpo di Reggio Emilia che vince 84-80 a Trento grazie a un super ultimo quarto. La Grissin Bon, che centra il quarto successo consecutivo e aggancia Avellino al secondo posto a -2 dalla capolista Milano, è trascinata dai 26 punti di Aradori (4/6 da tre) e dai 20 di Cervi. Alla Dolomiti Energia, che cade dopo tre successi di fila, non bastano i 20 punti di Lighty.