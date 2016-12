Basket, Serie A: rullo Cremona, Sassari parte bene

3 ottobre 2016

SASSARI, BUONA LA PRIMA

Buona la prima per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, che all'esordio stagionale sul proprio campo si impone con autorità sulla Openjobmetis Varese per 78-72. La squadra di coach Federico Pasquini ha dato l'impressione di avere ancora ampi margini di crescita, ma ha fatto propria la sfida contro i ragazzi di Paolo Moretti in forza di una discreta prova corale. Il rinnovatissimo gruppo biancoblu si cerca, si divide i carichi e le responsabilità, difende con continuità e, rispetto al passato più recente, è attento a evitare quei pericolosi black out mentali che hanno pesantemente condizionato la scorsa stagione. Dal canto suo Varese esce dal PalaSerradimigni a testa alta, certa di aver mostrato che quest'anno sarà un brutto cliente per tutti. Talento, faccia tosta e il giusto mix di esperienza e di freschezza hanno permesso all'Openjobmetis di restare incollata alla partita sino alla fine. Ne è venuto fuori un confronto aperto, in cui la Dinamo ha condotto dal primo all'ultimo minuto, resistendo alle folate ospiti e mostrando una condizione mentale davvero invidiabile.