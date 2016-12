Basket, Serie A: riscatto Reggio Emilia, Trento ko

22 novembre 2015

Nel pomeriggio arriva il convincente successo di Varese, che supera Bologna col punteggio di 82-75. Venticinque Scudetti in campo al PalaWhirpool, con i biancorossi che beneficiano dell'ottima serata della coppia Ukic-Galloway (30 punti in due, con il play ex Bucks che distribuisce anche 8 assist) infliggendo alle Vu nere il sesto stop stagionale. Ultimo posto per la squadra di coach Valli, mentre infila il secondo successo consecutivo Cantù: LaQuinton Ross (17 punti e 7 assist) e Hodge (20 punti) fanno felice coach Corbani stendendo Caserta, con i brianzoli che espugnano 71-73 il PalaMaggiò. Mini crisi terminata per Capo d'Orlando, che va a imporsi 71-69 sul parquet di Torino: la squadra di coach Bechi, dopo il roboante successo su Milano nell'ultimo turno, frena nuovamente facendosi superare nel finale dall'Orlandina. Colpaccio per Avellino: al PalaDelMauro gli irpini schiantano Brindisi al termine di un match tiratissimo: 73-73 alla sirena finale, ma Nunnally (24 punti) e Veikalas (19) consentono ai biancoverdi di battere 83-81 la squadra di Bucchi dopo un tempo supplementare.