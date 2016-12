Basket, Serie A: Reggio prova a staccare Milano

7 febbraio 2016

E' Achille Polonara a caricarsi sulle spalle una Reggiana incerottata: gli infortuni di Gentile, Aradori e Kaukenas non bastano per fermare la squadra di Menetti, che grazie ai 18+10 del talento italiano riesce a sconfiggere l'Orlandina nonostante qualche inevitabile sofferenza. La Grissin Bon replica dunque l'importante successo di Cantù e conferma di essere tornata in corsa per il primo posto in regular season, Milano pareggerà il numero di gare giocate soltanto a marzo.



E intanto l'Olimpia deve anche guardarsi le spalle. Avellino, che la scorsa settimana aveva espugnato proprio Assago, è infatti in forma strepitosa e lo conferma nel lunch match, sconfiggendo Pistoia 84-76 e salendo a 22 punti: sei i successi consecutivi della Sidigas, decisivi stavolta Buva con 17 punti e Nunnally con 16. Sassari torna alla vittoria demolendo 91-69 una Varese in difficoltà, Brindisi espugna invece Trento col punteggio di 92-89. Completa il quadro la vittoria di Torino, 79-72 su Cantù.



In serata arriva anche l'importante successo di Cremona al termine di uno spettacolare posticipo. Al PalaRadi la Vanoli s'impone 74-73 (McGee 13; J. Jackson 21) su Venezia dopo un overtime, al termine di una gara estremamente equilibrata: i padroni di casa, autori sin qui di una stagione aldilà di ogni più rosea previsione, agganciano al secondo posto proprio Milano a quota 26 punti. La Reyer, invece, continua ad alternare ottime prestazioni a sconfitte più o meno sfortunate: Recalcati viene così agganciato a 20 punti da Sassari.