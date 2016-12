Basket, Serie A: Reggio esulta, Milano raggiunta in vetta

6 dicembre 2015

Partenza-shock per l'Olimpia che dopo 9 minuti è già sotto di 15 (21-6), la Reggiana comanda pur senza fare cose eccezionali: Milano non trova il canestro, come in alcune fasi della gara di giovedì scorso con l'Olympiacos. McLean e Simon provano a svegliare i compagni ma dopo un quarto d'ora il 4/27 dal campo parla chiaro: il distacco, dopo essere arrivato a 16 lunghezze, diminuisce sul finire di primo tempo (33-25).



Ad inizio ripresa entra in partita Gentile che prima firma il pari sul 33-33, poi il primo vantaggio ospite (38-39 al 26'). Nei momenti caldi però la Grissin Bon trova in Andrea De Nicolao il suo trascinatore: per lui 17 punti con 5/8 dal campo, 6 rimbalzi e 4 assist. Reggio scappa di nuovo prima dell'ultimo mini-break (50-44), ma due bombe di Lafayette riportano il punteggio in perfetta parità.



L'EA7 riesce a mettere ancora una volta la testa avanti (54-55), ma Kaukenas e Aradori spingono Reggio a largo (65-57 al 37'). Alla fine Milano riesce a riportarsi sotto ma Cinciarini e Gentile sbagliano i liberi decisivi per il pareggio e il canestro di Hummel che sarebbe valso il supplementare arriva dopo la sirena.