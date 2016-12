Basket, Serie A: Reggio Emilia in rimonta, Cantù cade

17 ottobre 2015

Gara pazzesca al PalaBigi tra Reggio Emilia e Cantù, anticipo della terza giornata di Serie A, confronto tra una formazione imbattuta, la Grissin Bon, e una ancora al palo, l'Acquavitasnella. I brianzoli partono subito forte, approfittando anche della gara tirata in Eurocup degli emiliani vinta contro Brindisi, e all'intervallo possono contare su 13 punti di vantaggio, 53-40. Nel terzo periodo la formazione di coach Corbani dilaga e arriva anche al +21, che diventa 71-54 all'ultimo riposo. Nel quarto periodo però la Reggiana si rialza, produce un parziale spaventoso e addirittura sorpassa con Polonara sull'80-79.

L'ultimo minuto è incredibile perchè i padroni di casa vanno sul + 3 con Silins e Cantù, evitando una clamorosa beffa, trova la tripla di Wojciechowski quasi allo scadere per l'84-84. La beffa è solo rimandata perchè nel prolungamento la Grissin Bon prende da subito in mano il match e lo conduce in porto per la terza vittoria in altrettante gare. Cantù resta a zero punti e può solo avere rimpianti per l'occasione persa. La Reggiana ha un ottimo Lavrinovic da 24 punti mentre l'ex Aradori ne aggiunge 17; all'Acquavitasnella non bastano i 30 punti di Heslip e i 18 di Ross.