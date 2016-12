Basket, Serie A: Reggio Emilia crolla a Torino

19 dicembre 2016

Terza sconfitta di fila in trasferta per la Grissin Bon Reggio Emilia che perde 85-73 sul campo della Fiat Torino che sale a 12 punti ed entra in zona playoff. Se si esclude il 2-0 iniziale, la squadra di coach Menetti deve sempre inseguire i piemontesi che all'intervallo sono avanti 49-37 e nella ripresa gestiscono un vantaggio che oscilla sempre tra i 10 e i 15 punti. La Reggiana, in attesa del nuovo acquisto Jamarr Sanders, incappa in una serata da 4 su 20 da tre e non bastano i 15 punti di cervi. Per Torino spiccano i 24 punti con 10 rimbalzi di DJ White i 17 con 3 triple di Harvey.



Si ferma a due la striscia di vittorie della Red October Cantù che perde 94-87 in overtime al PalaCarrara contro la The Flexx Pistoia. Dopo un primo periodo equilibrato sono i brianzoli a prendere il controllo della gara e gestire mantenendo sempre un vantaggio in doppia cifra che arriva anche al +13. Nel finale però i padroni di casa rimontano e impattano sul 78-78 con un canestro di Petteway poi, con Cantù che torna davanti con Dowdell, arriva il tap in di Boothe a 3" dalla fine che regala a Pistoia il supplementare. Nel prolungamento la The Flexx ha qualcosa in più e con le triple di Petteway e Roberts scava il solco decisivo. La Red October si mangia le mani per l'occasione persa e il ko nonostante un JaJuan Johnson da 32 punti e un Dowdell da 14 e 10 assist. Per Pistoia ottimo Petteway, 18 punti, mentre monumentale è Boothe, 25 punti con 10 su 10 da due e 12 rimbalzi.