Basket, Serie A: Reggio Emilia corsara a Torino

5 ottobre 2015

Grande vittoria per la Grissin Bon Reggio Emilia che nel monday night della prima giornata di serie A rende amaro il ritorno della Manital Torino nel massimo campionato dopo 22 anni di assenza. La Reggiana, vice campione d'Italia e fresca di vittoria della Supercoppa, proprio la scorsa settimana nel capoluogo piemontese, si è imposta nettamente col punteggio di 96-72. Risultato mai in discussione: sugli scudi Aradori , 20 punti, e Polonara, 19.

Inizia col piede giusto il campionato di serie A 2015-16 della Grissin Bon Reggio Emilia , vice campione d'Italia e reduce dalla conquista della Supercoppa Italiana. La squadra di Menetti travolge 96-72 la Manital Torino , neopromossa e al ritorno nel massimo campionato dopo ben 22 anni di assenza. Gli ospiti iniziano bene e già nel primo periodo allungano sul 20-15 con le bombe di Aradori. Nel secondo quarto l'Auxilium padrona di casa si sfilaccia, l'unico a segnare è l'esperto Mancinelli mentre Reggio allunga con le triple di Della Valle, figlio del Carlo che fu uomo simbolo della Torino degli anni Ottanta, e dell'eterno Kaukenas. All'intervallo è 44-28 per la Grissin Bon che tocca anche il +19 dopo una schiacciata di Veremeenko.

Nel secondo tempo la Torino di coach Bechi prova a rifarsi sotto con le giocate di atletismo del pivot Ebi e del play Dawan Robinson, ex Varese, ma una volta tornata a -9 (39-48) Reggio Emilia allunga nuovamente con le bombe di Kaukenas, Della Valle e Polonara. Il quarto periodo è normale amministrazione per i vice campioni d'Italia che toccano anche il +24 sul 96-72 che è anche il punteggio finale. Aradori è il miglior marcatore con 20 punti, seguito dagli altri reggiani Polonara, 19, e Della Valle, 17. A Torino non bastano i 18 di Ebi e i 16 di Mancinelli. La Manital paga le 18 palle perse mentre la Grissin Bon è stupefacente dall'arco, 14 triple segnate su 28 tentativi.