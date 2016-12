Basket, Serie A: Reggio Emilia cade a Capo d'Orlando

25 ottobre 2015

Settimana nera per la Grissin Bon Reggio Emilia che, dopo la sconfitta a Berlino contro l'Alba in Eurocup, cade 68-62 in Sicilia contro la Betaland Capo d'Orland nell'anticipo di mezzogiorno della 4a giornata di serie A. Per la Reggiana, capolista con 6 punti, è la prima sconfitta in campionato mentre per l'Upea è il terzo successo e aggancia proprio i biancorossi di Menetti. Gara speciale per Gianluca Basile che festeggia le 500 presenze in serie A contro la squadra che lo ha lanciato.