Basket, Serie A playoff: Venezia sbanca Avellino all’ultimo respiro e pareggia i conti

1 giugno 2017

Mani fredde in avvio di partita al Pala Del Mauro con la difesa della Reyer che non vuole consentire a Joe Ragland, l'eroe di gara 3, di entrare in ritmo. A dare una mano a Venezia è proprio la squadra di Sacripanti che, nonostante il dominio dei tabelloni, perde troppi palloni che consentono agli ospiti di tenere la testa avanti fin dalle prime battute. Bramos e Filloy colpiscono ripetutamente da 3 punti, mentre ai 'Lupi' non bastano i chili ed i centimetri di Fesenko con la prima frazione di gioco che si chiude sul 17-22 per i lagunari. Avellino non sembra essere in fiducia in attacco, mentre Venezia alza il piede dall'acceleratore con la difesa irpina che riesce ad arginare le sfuriate della compagine orogranata: a punire dall'arco dei 6,75 metri è Stefano Tonut che regala il massimo vantaggio alla Reyer sul 17-25. Il timeout di Sacripanti non scuote la Sidigas che, anzi, è troppo molle, e consente agli ospiti di toccare per la prima volta la doppia cifra di vantaggio. L'ingresso di Zerini e la fisicità del centro ucraino fanno esplodere il pubblico di casa con Avellino che si riporta sul -5 (25-31). A smorzare gli entusiasmi del Pala Del Mauro è ancora una volta Stefano Tonut con le due squadre che vanno all'intervallo lungo sul punteggio di 30-40.



Il secondo tempo si apre nuovamente nel segno del cecchino Michael Bramos che colpisce a freddo la difesa avellinese con un'altra bomba che ammutolisce il tifo biancoverde. Il canestro dello statunitense naturalizzato greco, però, dà la sveglia ad Avellino e, soprattutto, a Joe Ragland, il primo a raggiungere la doppia cifra, che permette ai 'Lupi' di chiudere un parziale di 10-0 e di tornare ad azzannare il match (40-43). La risposta di Venezia non si lascia attendere ma la Sidigas è brava a non lasciarsi impressionare ed a restare incollata agli ospiti con i canestri ed il talento di David Logan che chiude la terza frazione sul 52-56. Venezia è in difficoltà e non riesce più a superare le maglie serrate della difesa biancoverde e, con il canestro di un Thomas fino ad ora assai silente, i padroni di casa impattano a quota 56 dopo aver dovuto rincorrere per tutta la partita. L'equilibrio sul parquet è totale con le due squadre che non intendono in alcun modo abbassare l'intensità con contatti al limite e numerosi falli che spezzano il ritmo. Michael Bramos prova ancora una volta a fare saltare il banco con la sua quarta bomba di serata e, sulla palla persa di David Logan, gli ospiti hanno il pallone per chiudere i conti. L’errore di Ejim ridà fiato ad Avellino e Leunen ne approfitta per colpire dall’arco, riaprendo completamente i giochi ad un minuto dalla sirena (71-73). In un finale di gara concitato è il canestro di Filloy all’ultimo respiro a chiudere i conti. Al Pala Del Mauro finisce 73-75 con la serie che torna in Laguna in perfetta parità: 2-2.